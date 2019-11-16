Депутат рассказала о том, что авторам закона о бытовом насилии поступают угрозы

Законотворцы обратились в правоохранительные органы

16 ноября 2019, 13:17, Илья Звягинцев

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала порталу РИА "Новости" о том, что авторам законопроекта о профилактике домашнего насилия поступают письма с угрозами. 

Мужчина разбитой бутылкой изуродовал бывшую жену. По закону ему грозит штраф

Мужчина разбитой бутылкой изуродовал бывшую жену. По закону ему грозит штраф

"Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектами рассылки", – сказала Пушкина. 

Подобные письма поступали многим депутатам. По словам Пушкиной, комитет Думы по образованию провел собственное расследование и выяснил, что люди, с адресов которых приходили угрозы, никаких посланий не писали и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников. 

"Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку по изложенным фактам", – сказала парламентарий.

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