Депутат Верховной рады раскрыл обстоятельства убийства Аркадия Бабченко

Российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве застрелили, когда он возвращался домой из магазина. Убийца сделал несколько выстрелов в спину. Об этом заявил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко, сообщает LIFE.

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Происшествия СК возбудил дело об убийстве в Киеве российского журналиста Бабченко

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу", - написал Геращенко в своем Facebook.

По его словам, расследованием будут заниматься лучшие следователи.

Бабченко был убит вечером 29 мая. Рассматривается несколько версий убийства.