Депутат заявила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии примерно на 9%

Россиянам автоматически проиндексируют пенсии, соцвыплаты и МРОТ, никаких заявлений подавать не нужно. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Москве 24».

Парламентарий также добавила, что точный размер увеличения выплат пока обсуждают в правительстве и профильных комитетах Госдумы, предположительно, это будет 9%.

«Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», — сказала Бессараб.

Ранее сообщалось, что в России готовится внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и различных социальных выплат. Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, у страны с «финансами всё в порядке», а потому социальные расходы не только не снизятся, но и будут расти.