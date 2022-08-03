Депутата Госдумы осудили по делу о крупнейшей в истории РФ взятке

Депутата Госдумы Вадима Белоусова осудили на 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, ему также назначили штраф в размере 500 млн рублей и запретили занимать должности на госслужбе.

Также Белоусов лишился медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тёща депутата, 80-летняя Маргарита Бутакова, получила условный срок.

Напомним, что, по данным следователей, с 2010 по 2014 год двое предпринимателей, связанных с дорожным строительством, отчисляли депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, который тогда занимал должность губернатора Челябинской области, по 10 млн рублей ежемесячно. В обмен на это бизнесмены получали госконтракты без конкуренции и на наиболее выгодных условиях.

В Челябинске взятки передавались тёще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трёх миллиардов рублей.