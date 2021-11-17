Депутата КПРФ задержали по подозрению в педофилии

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Приморского края от партии КПРФ Артёма Самсонова, сообщает ТАСС.

Помощник депутата рассказал, что политика подозревают в педофилии за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

"В данный момент идёт обыск в квартире депутата Законодательного Собрания Приморского края Артёма Самсонова. На обыск никого не допустили. С депутатом находится адвокат Наталья Касилова. Ему предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"). Об этом сообщила его супруга", – сказал помощник народного избранника.

Отмечается, что у дома Самсонова собрались депутаты Заксобрания, общественники и представители СМИ.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков.

С 2016 по 2021 год горожанин знакомился с детьми в возрасте от 10 до 15 лет и приглашал их к себе в гости под предлогом поиграть на мощном компьютере. Также он разрешал оставаться детям у себя дома, безвозмездно давал им деньги, возил их на озеро и позволял управлять собственной машиной.