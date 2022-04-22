Депутату Валерию Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину назначили три года лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката парламентария.

Испытательный срок Рашкина составит два года, добавил юрист. Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за нахождение за рулём с признаками опьянения.

По данным «Ленты.ру», Рашкину также запретили охотиться в течение двух лет. Второму фигуранту — Александру Гношеву — суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

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Происшествия Перепутал с кабаном. Депутат Госдумы Рашкин признался в том, что он убил лося

Напомним, в октябре 2021 года Валерия Рашкина задержали в лесу в Саратовской области, а в багажнике его машины нашли разделанную тушу лося. Сначала он утверждал, что нашёл её, но позднее признался в убийстве животного. По его словам, он устал во время избирательного цикла, а потому отправился погостить к друзьям в их фермерское хозяйство. Они предложили ему порыбачить и поохотиться, заверив, что нужные разрешения имеются. Народный избранник один ушёл на охоту и посреди поляны заметил животное, которое спутал с кабаном, произвёл два выстрела, а подойдя к месту, понял, что застрелил лося. В ноябре того же года Госдума проголосовала за лишение парламентария депутатской неприкосновенности по представлению генпрокурора РФ Игоря Краснова.