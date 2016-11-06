Державший женщину на цепи американец признался в семи убийствах

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Американец, несколько месяцев державший на цепи в грузовом контейнере женщину, признался в семи убийствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NBC4.

Отмечается, что мужчину задержали в Северной Каролине. Полицейские обыскивали один из участков в сельской местности, когда услышали громкий стук изнутри металлического резервуара.

Внутри оказалась 30-летняя женщина, которая была прикована внутри контейнера "как собака". В контейнере она провела два месяца.

В итоге правоохранители арестовали владельца участка Тодда Кольхеппа. Во время допроса он признался в убийстве семи человек. Пока что мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, но вскоре последуют новые.

Также сообщается, что 45-летний Тодд Кольхеппранее состоял на учете в качестве привлекавшего к ответственности в связи с преступлениями на сексуальной почве.

