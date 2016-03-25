Десять детей госпитализировали в Екатеринбурге из-за пожара в детсаду

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Десять детей и четыре нянечки пострадали во время пожара в частном детсаду города Екатеринбург утром в пятницу, 25 марта, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, инцидент произошел в одном из частных детских садов Екатеринбурга в 6:06 по московскому времени. Предположительно, загорелся диван. Полицейские и пожарные эвакуировали из детского сада четырех женщин и десять детей в возрасте от трех до пяти лет. У всех есть подозрение на отравление продуктами горения, а один ребенок получил ожог руки, добавил Горелых.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В данный момент идет проверка по факту ЧП. Полицейские устанавливают владельца учреждения, наличие разрешительных документов и условий содержания детей.