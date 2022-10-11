Десятилетний мальчик попал под КамАЗ на Алтае

Десятилетний мальчик попал под колёса КамАЗа в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Ребёнок шел по разделительному брусу, оступился и упал под колёса грузовика. С травмой ноги мальчика госпитализировали в республиканскую больницу.

Водитель грузового автомобиля покинул место происшествия. Сотрудники ГАИ уже установили его личность.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).