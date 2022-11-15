«Дети очень расстроены»: в Барнауле хулиганы растоптали красивого снеговика
По словам горожанки, скульптура не простояла и двух часов
15 ноября 2022, 08:15, Никита Черников
Жительница Барнаула пожаловалась на хулиганов, уничтоживших снеговика, которого слепили её дети. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Barnaul 22.
Женщина отметила, что фигура не простояла и пары часов.
«Слепили снеговичка мои дети. Не простоял и двух часов — сломали, растоптали. Дети расстроены очень», — рассказала горожанка.
Ранее жители Горно-Алтайска также слепили снеговика, а через час неизвестные его растоптали.
Комментарии
Новости партнеров