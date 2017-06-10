Девочка лишилась пальцев в кафе аэропорта "Пулково"

Четырехлетняя девочка уронила столешницу в одном из кафе аэропорта "Пулково" и отрубила себе пальцы. Об этом пишет Ren.tv.

Сейчас этим инцидентом занимаются в СУСКе по региону. Известно, что ЧП произошло в зале отлета. Столешница была не закреплена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.