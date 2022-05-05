Девочка поранила горло запеченной в батоне проволокой
Следователи проводят проверку
5 мая 2022, 15:58, Никита Черников
В Буинске Татарстана девочка поранилаcь запеченной в батоне проволокой, сообщает пресс-служба республиканского управления СК.
При этом уточняется, что ребёнок не проглотил инородный предмет, но оцарапал горло.
Издание Inkazan пишет, что этот хлеб купила мать девочки. Найденная в нём проволока, как считает женщина, похожа на кусок металлической губки для мытья посуды.
Следователи начали проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее 12-летний подросток получил сотрясение мозга во время лечения в детской городской больнице Рубцовска.
12-летний мальчик получил сотрясение мозга во время лечения в детской горбольнице Рубцовска
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