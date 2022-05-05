Девочка поранила горло запеченной в батоне проволокой

В Буинске Татарстана девочка поранилаcь запеченной в батоне проволокой, сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

При этом уточняется, что ребёнок не проглотил инородный предмет, но оцарапал горло.

Издание Inkazan пишет, что этот хлеб купила мать девочки. Найденная в нём проволока, как считает женщина, похожа на кусок металлической губки для мытья посуды.

Следователи начали проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 12-летний подросток получил сотрясение мозга во время лечения в детской городской больнице Рубцовска.