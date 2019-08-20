Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт экстренной госпитализации российской несовершеннолетней гражданки 2007 г.р. в результате несчастного случая, произошедшего 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" (Бодрум). По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей", – проинформировали в дипмиссии.

Там уточнили, что случай является страховым, расходы на лечение будут возмещены в рамках предусмотренного договором лимита.

Подробностей мало, в консульстве сообщили, что направили запросы в правоохранительные органы и властям региона. Известно лишь, что руку девочки засосало в насосную трубу. Первым на помощь пришел отец, но не смог вытащить дочь, не помогла и остановка насоса. Только когда остальные гости отеля сломали трубу, ребенка удалось вытащить.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Дипмиссия уже направила запросы в губернаторство провинции Мугла и правоохранительные органы для получения официальной информации по данному происшествию.

"Состояние критическое, очень низкое давление, есть повреждения в голове, печени... Сейчас главное – сердце", – рассказала "Фонтанке" мама ребенка.