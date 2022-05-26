Девять школ «заминировали» в российском городе в первый день сдачи ЕГЭ

Девять школ и шесть детсадов Благовещенска получили сообщения о «минировании», пишет РИА Новости.

Как рассказали журналистам в мэрии, сообщения о якобы заложенной взрывчатке начали поступать в образовательные организации с раннего утра 26 мая.

Спецслужбы уже проверили часть учреждений ещё до начала учебного процесса, сведения о минировании в этих случаях не подтвердились.

Уточняется, что три школы, где проводится сегодня ЕГЭ, проверили в первую очередь, а потому срыва госэкзамена удалось избежать.

Напомним, 26 мая выпускники начинают сдавать ЕГЭ. В этот день проведут экзамены по литературе, химии и географии.