Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула
По пути на работу постоять придётся во многих районах города
18 ноября 2022, 08:51, Илья Звягинцев
Утренние заторы в Барнауле достигли интенсивности в девять баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Потоки автомобилей встали на привычных для утра участках дорог. Пробки местами образовываются на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Кутузова и Советской Армии.
Также стоят автомобили на шоссе Ленточный бор, Змеиногорском тракте, проспектах Строителей, Ленина и Калинина.
Несколько улиц встали в районе ВРЗ.
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