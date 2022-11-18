Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула

Утренние заторы в Барнауле достигли интенсивности в девять баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Потоки автомобилей встали на привычных для утра участках дорог. Пробки местами образовываются на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Кутузова и Советской Армии.

Также стоят автомобили на шоссе Ленточный бор, Змеиногорском тракте, проспектах Строителей, Ленина и Калинина.

Несколько улиц встали в районе ВРЗ.