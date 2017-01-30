Диджей Сергей Jeff Ткаченко погиб в Москве, сорвавшись с 16-го этажа

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Известный российский диджей, один из создателей ночного клуба Soho Rooms Сергей Jeff Ткаченко погиб в Москве, сорвавшись с 16-го этажа. ЧП случилось днем в воскресенье, 29 января, сообщает "Лайф".

Как рассказали изданию очевидцы, мужчина стоял на подоконнике 16-го или 17-го этажа примерно десять минут. Очевидцы просили его одуматься и зайти в квартиру. Но он соскочил вниз. Эксперты говорят, что мужчина мог просто оступиться и о намеренном самоубийстве речи не идёт.

Жильцы дома говорят, что Ткаченко поругался с сожительницей. Сначала говорилось, что он сорвался с 16-го этажа, после появилась информация, что с 20-го.