Дикий медведь пришел к детскому дому в Новосибирской области

15 июня косолапый наведался в райцентр Маслянино, прошёлся по улицам и даже побывал у местного детского дома, сообщили очевидцы сайту НГС.

Также есть сведения, что мишка вышел на пасеку в другом месте района. Это случилось в Малотомском сельсовете 9 июня. Медведя покусали пчёлы, видимо, он пытался полакомиться мёдом. Покусанный зверь катался по земле и чесался о деревья на глазах у изумлённого пасечника.

Через день пасечник снова столкнулся с этим медведем, когда шёл за продуктами в деревню. Мужчина вызвал охотников, но те не смогли поймать мишку.

Полиция и областное Министерство природы ищут способы отпугнуть косолапого гостя от посёлков.

Напомним, что 7 июня на Горе в Барнауле был замечен дикий лось, которого пришлось усыпить и вывезти спящим в лес.