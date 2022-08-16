Директор алтайского туркомплекса получил 3,5 года условно за мощный пожар в гостинице

В Алтайском крае директора туркомплекса «Горное солнце» в «Бирюзовой Катуни» признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в региональном СК.

Установлено, что мужчина нарушил противопожарные правила и ночью 31 июля 2020 года в котельной одного из корпусов случился пожар, который из-за хранящегося в помещении дизельного топлива разгорелся с ещё большей силой и охватил всё здание гостиницы, в том числе заблокировал выходы.

«Проживающие на втором и третьем этажах более 20 клиентов туркомплекса, среди которых двое несовершеннолетних, вынуждены были эвакуироваться самостоятельно, спрыгивая с лоджий занимаемых ими номеров. При этом люди падали с большой высоты, ударяясь о выступающие части горящего здания и поверхность земли. В результате падения потерпевшим были причинены физическая боль, а также телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, вследствие получения травмы при падении 63-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.

Во время предварительного следствия 41-летний владелец туркомплекса признал вину. Суд дал подсудимому три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.