Директор ФБК: в организме Алексея Навального обнаружили яд, опасный для окружающих

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter.

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Политика СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии

По словам Жданова, информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице. Название вещества страж порядка не сказал, ссылаясь на "тайну следствия" и, добавив, что работать с Навальным нужно в "защитных костюмах".

Как ранее сообщил amic.ru, главврач омской больницы БСМП-1 Алексей Мураховский заявил, что Навальный находится в нестабильном состоянии и не может быть перевезен в Германию. При этом самолет, который в пятницу утром отправился для перевозки Навального в немецкую клинику, должен приземлиться в Омске примерно через час, и даже не смотря на решение врачей, не стал разворачиваться.