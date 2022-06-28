Директора барнаульской бюджетной организации подозревают в получении крупной взятки

В Барнауле директора одного из бюджетных предприятий подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год подозреваемая, являясь директором одной из бюджетных организаций Алтайского края, получала через посредника денежные средства от представителя клининговой компании», — сказано в сообщении.

За полученные 680 тысяч рублей директор предприятия должна была принимать решения в пользу конкретной клининговой компании, которой доставались заказы на уборку территории предприятия.

В данный момент следователи ведут сбор доказательств по уголовному делу.