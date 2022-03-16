Директора барнаульской УК осудят после падения льда с крыши дома на 11-летнего мальчика

Директора барнаульской управляющей компании осудят по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, в ноябре 2021 года на крыше обслуживаемого организацией дома скопился лёд, который в результате упал на проходящего мимо мальчика, — 11-летний ребёнок получил тяжкий вред здоровью.

«По данным следствия, обвиняемый являлся директором управляющей компании в городе Барнауле, оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе по своевременному осмотру и очистке крыши дома в зимний период от снега и наледи. С 01.11.2021 по 08.11.2021 года ввиду неблагоприятных погодных условий на крыше и водостоках дома произошло скопление снежной массы, вследствие чего создавалась реальная опасность неконтролируемого схода снега. Директор компании не принял мер по обеспечению безопасности людей, не организовал ограждение опасной территории сигнальными лентами и очистку крыши и козырьков дома от накопленного снега. В результате кусок наледи упал на проходившего мимо 11-летнего мальчика, который получил различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») передано в суд.