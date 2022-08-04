Директора строительной фирмы в Барнауле будут судить за падение рабочего с высоты
Бетонщик скончался через несколько месяцев в больнице
4 августа 2022, 11:16, Никита Черников
В Барнауле перед судом предстанет директор строительной организации за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человек, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
В январе 2022 года под руководством обвиняемого бетонщик на втором этаже объекта красил металлическую балку в проёме под витражное остекление, не имеющего защитного ограждения.
В итоге мужчина упал с высоты около шести метров и получил тяжёлые травмы, от которых спустя несколько месяцев скончался в больнице.
Расследование дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ уже завершено. Его материалы передали в суд на рассмотрение.
Комментарии
Новости партнеров