Директору турбазы, где погибла семья алтайского чиновника, не стали ужесточать приговор

Алтайский краевой суд подтвердил законность наказания Виктору Королёву — директору турбазы «Глобус» рядом с озером Ая, где погибла семья чиновника Иосифа Кременских. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Что случилось на турбазе «Глобус»?

В конце июля 2020 года на базе были найдены мёртвыми сотрудник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена и двое детей. Директора заведения Виктора Королёва обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выяснилось, что он установил в подсобке гостевого дома бензиновый генератор и плотно закрыл в помещении дверь, из-за чего токсичные выхлопы просочились в номер семьи чиновника, члены которой в итоге погибли от отравления угарным газом.

Другие постояльцы дома несколько дней жаловались на неприятный запах из номера Кременских. Однако вскрыли его только через пять дней после их заселения, когда закончился срок оплаты.

Как наказали директора Виктора Королёва?

Королёву грозило до десяти лет лишения свободы, но суд в итоге назначил ему шесть лет колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования наследников погибших о возмещении вреда на сумму 6,5 млн рублей.

Почему подали апелляцию?

Как отмечает «Ъ-Сибирь», приговор не устроил ни одну из сторон: прокуратура сочла наказание недостаточно суровым и потребовала его ужесточить, а защита, в свою очередь, настаивала на оправдании, поскольку утверждала, что следствие не представило убедительных доказательств виновности.

Однако в четверг, 25 августа, апелляционная инстанция Алтайского краевого суда признала наказание Королёву законным.

Будут ли участники вновь обжаловать решение, неизвестно.

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