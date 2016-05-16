Дирижера Святослава Лютера нашли повешенным в собственной квартире
Родственники дирижера заявили о его исчезновении 14 мая
16 мая 2016, 08:27
Фото: tdnu.ru
Тело 45-летнего дирижера Святослава Лютера нашли в его квартире в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
Известно, что об исчезновении родственники заявили еще 14 мая. По данным источника издания, дирижера нашли повешенным.
Как сообщают СМИ, сотрудники правоохранительных органов в ходе поисков вскрыли его квартиру на Большой Морской улице, где нашли тело дирижера. В компьютере Лютера была найдена прощальная записка, адресованная семье.
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