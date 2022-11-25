До 20 лет тюрьмы грозит 19-летней кемеровчанке, которая из-за проблем с деньгами решила сбывать наркотики в Барнауле

В Барнауле задержали 19-летнюю кемеровчанку по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в региональном ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что девушка приобрела запрещённые вещества через интернет для дальнейшего сбыта. Как рассказала сама задержанная, толкнуло её на такое «сложное финансовое положение». В итоге через мессенджер она связалась с так называемым куратором, который рассказал, что нужно делать дальше.

На арендованной квартире стражи порядка нашли 41 свёрток с наркотиками, два пакета с веществом и контейнер с упаковочным материалом.

«Всё изъятое было направлено на исследование, по результатам которого эксперт дал заключение, что содержимое является синтетическим наркотическим средством общим весом 20,95 грамма», — рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемую заключили под стражу, ей грозит до 20 лет тюрьмы.