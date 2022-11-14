Дополнительная выплата для пенсионеров появится в России
Получать её можно будет вне зависимости от трудового статуса и размера доходов
14 ноября 2022, 11:12, Илья Звягинцев
Выплата для пенсионеров, которые ухаживают за больными родственниками, появится в России. Она составит 2400 рублей.
«Для оформления ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в ПФР», — рассказала юрист Ирина Сивакова в интервью Primerpess.
Отмечается, что получать её можно будет вне зависимости от трудового статуса и размера доходов.
Человек, который претендует на выплату, должен представить доказательства, что на его иждивении находится нетрудоспособный родственник с инвалидностью.
Получить доплату можно за родственника.
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