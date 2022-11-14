Дополнительная выплата для пенсионеров появится в России

Выплата для пенсионеров, которые ухаживают за больными родственниками, появится в России. Она составит 2400 рублей.

«Для оформления ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в ПФР», — рассказала юрист Ирина Сивакова в интервью Primerpess.

Отмечается, что получать её можно будет вне зависимости от трудового статуса и размера доходов.

Человек, который претендует на выплату, должен представить доказательства, что на его иждивении находится нетрудоспособный родственник с инвалидностью.

Получить доплату можно за родственника.