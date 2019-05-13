Достал пистолет и вызвал педагога: подробности ЧП в гимназии

Стали известны подробности ЧП в гимназии №7 в Казани, где школьник пришел на урок с пневматическим пистолетом и ножом, сообщает Life.

17-летний подросток явился только к третьему уроку и сразу же напугал своих одноклассников, направив на них оружие.

По словам одной из учениц, юноша заявил, что выпустит из класса десять человек, так как "народу слишком много".

Затем он заставил учительницу выйти к доске, после чего и вовсе поставил ее к стенке. Что было дальше, собеседница издания не знает, так как девочка выбежала из класса.

Ранее факт ЧП подтвердили в МВД по Республике Татарстан, уточнив, что школьник не выдвигал никаких требований.