Дрессировщика Мстислава Запашного экстренно прооперировали в Сочи

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Дрессировщику Мстиславу Запашному понадобилась экстренная операция, которую ему провели врачи в Сочи, сообщили в администрации города.

Народный артист СССР был срочно доставлен в городскую больницу №3 с защемлением грыжи. В настоящее время Запашный прооперирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

"Думаю, что скоро он сможет встретиться с родственниками в общей палате. А уже через 7-10 дней будет выписан", отметил главврач больницы, где находится артист, Сосо Мебония.

Напомним, что Мстислав Запашный является представителем известной цирковой династии. В период с 2003 по 2009 год он являлся гендиректором Росгосцирка.

