Дуэль Джона Сильвера. На Алтае сельчане побили друг друга костылями

В Усть-Канском районе двое приятелей 30 и 33 лет распивали спиртные напитки. Во время пьянки между ними возникла ссора. 33-летний собутыльник, передвигавшийся на костылях из-за полученной ранее травмы ноги, решил ударить своего визави собственным медицинским девайсом, пишет сайт республиканского МВД.

Один из костылей он отбросил, а вторым врезал односельчанину по спине. Тот обиделся, подобрал второй костыль и... накостылял им приятелю по голове.

На утро потерпевшему стало плохо, он обратился за помощью в больницу, работники которой и сообщили в полицию о произошедшем. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.