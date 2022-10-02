Два артиста погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на российской трассе

Два человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась поздним вечером 1 октября на 289-м километре трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, водитель большегруза MAN выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом ПАЗ, принадлежащим театру кукол города Краснотурьинска. Всего в автобусе было 16 артистов.

«В результате аварии <...> погибли до приезда скорой помощи два актёра, находившихся в салоне автобуса — женщины 1985 и 1997 годов рождения. Ещё один их коллега, мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что грузовиком управлял трезвый 51-летний мужчина, судя по базе данных, злостным нарушителем ПДД не являлся. Полицейские проводят расследование.

Ранее в Республике Алтай в результате опрокидывания самосвала погиб водитель.