Два беспилотника с мобильными для осужденных сбили в Новосибирске

Сотрудники СИЗО №1 в Новосибирске за несколько дней сбили два беспилотника, которые залетели на территорию следственного изолятора, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

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Как сообщается, к беспилотникам были привязаны какие-то предметы. Позже выяснилось, что это были четыре мобильных телефона. Спустя пару дней ситуация повторилась. На этот раз за решетку пытались доставить три телефона.

Издание пишет, что беспилотником управляли на дальнем расстоянии. Когда сотрудники СИЗО приблизились к злоумышленнику, он скрылся на автомобиле.

Пока неизвестно, кому именно принадлежат квадрокоптеры. Человеку, который ими управлял, грозит штраф до пяти тысяч рублей.