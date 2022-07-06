Два бывших сотрудника ГИБДД погибли в ДТП на Алтае

Смертельное ДТП произошло в Крутихинском районе Алтайского края, сообщают «Каменские известия» со ссылкой на отделение ГАИ Камня-на-Оби.

5 июля около 04:50 на 161-м километре трассы Павловск — Камень-на-Оби — граница НСО микроавтобус Toyota вылетел в кювет. В результате аварии два человека погибли на месте, ещё одного госпитализировали.

По данным издания, жертвы аварии — сотрудники Каменской Госавтоинспекции в отставке.