Два частных дома сгорели ночью в Барнауле
По словам очевидцев, зарево было видно из разных районов города
15 июля 2022, 08:28, Илья Звягинцев
Серьезный пожар произошел в ночь на 15 июля в Барнауле. О происшествии рассказали в региональном главке МЧС.
«На момент прибытия два частных дома горели открытым огнём, из-за плотной застройки была угроза распространения огня на соседние строения», — сказано в сообщении.
В тушении принимали участие 30 человек личного состава, а площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как отметили очевидцы в социальных сетях, зарево от ночного пожара было видно из разных районах города.
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