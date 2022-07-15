Два частных дома сгорели ночью в Барнауле

По словам очевидцев, зарево было видно из разных районов города

15 июля 2022, 08:28, Илья Звягинцев

Серьезный пожар произошел в ночь на 15 июля в Барнауле. О происшествии рассказали в региональном главке МЧС.

«На момент прибытия два частных дома горели открытым огнём, из-за плотной застройки была угроза распространения огня на соседние строения», — сказано в сообщении.

В тушении принимали участие 30 человек личного состава, а площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как отметили очевидцы в социальных сетях, зарево от ночного пожара было видно из разных районах города.

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