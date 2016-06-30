Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Саратовской области

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Самолет Ан-2 потерпел крушение 30 июня в двух километрах от села Новопокровское в Саратовской области.

"30 июня 2016 года в 07:30 поступила информация о том, что при обрабатывании сельскохозяйственных полей потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2 в 2 км от села Новопокровское Балашовского района", – сообщили в ГУ МЧС по региону.

В результате катастрофы погибли двое мужчин, которые находились на борту судна. На земле разрушений нет.

По факту произошедшего следственные органы начали проверку.