Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Саратовской области

Катастрофа произошла в двух километрах от села Новопокровское Балашовского района

30 июня 2016, 13:09

Фото: cp58.ru

Самолет Ан-2 потерпел крушение 30 июня в двух километрах от села Новопокровское в Саратовской области. 

"30 июня 2016 года в 07:30 поступила информация о том, что при обрабатывании сельскохозяйственных полей потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2 в 2 км от села Новопокровское Балашовского района", – сообщили в ГУ МЧС по региону.

В результате катастрофы погибли двое мужчин, которые находились на борту судна. На земле разрушений нет.

По факту произошедшего следственные органы начали проверку.

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