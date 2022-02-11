Два человека погибли при падении самолета Ан-2 на Камчатке

Два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 на Камчатке. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов в своих социальных сетях.

“По предварительной информации, при крушении погибли два члена экипажа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших”, — написал губернатор.

Солодов отметил, что погода в момент крушения была ясной, а самолёт совершал взлёт с необорудованной полосы.

В МЧС отметили, что на данный момент спасатели смогли установить местонахождение только оного тела. Второго человека, который был в самолёте, пока не отыскали.

Отмечается, что воздушное судно с грузом направлялось в Тымлат.