Два человека погибли при сходе лавины в Сочи

В Сочи при сходе лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на курорт "Горки Город".

"Два человека погибли в результате схода лавины. Трое мужчин отправились на закрытую для катаний по причине лавиноопасности трассу, откуда ушли на территорию, где запрещено любое катание, тем самым спровоцировав лавину. Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции, из-под снега были извлечены два человека без сознания, они находились на глубине 1 и 2 метра", - сообщили в пресс-службе курорта.

Спасти пострадавших не удалось. В течение часа медики проводили реанимационные мероприятия, однако через час мужчины скончались. Личности пострадавших установить не удалось.

Сейчас в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин. Оно сохраняется до 7 января.