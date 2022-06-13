Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Кемерове

Двое человек погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП в Кемерове, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась 12 июня около 20:30 на улице Ноябрьской.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель «Лады Приоры», выполняя обгон Hyundai Solaris, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Passo, затем съехал в кювет и опрокинулся.

От удара Toyota также выехала на «встречку», где врезалась в Hyundai и тоже съехала в кювет.

«В результате ДТП погибли два пассажира отечественного автомобиля — мужчины 28 и 30 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель „Лады Приоры“ и 57-летняя женщина, водитель Toyota», — говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии.