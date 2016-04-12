Два человека погибли в результате крушения российского вертолета в Сирии

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Крушение в районе сирийского города Хомс потерпел российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", в результате катастрофы погибли два члена экипажа.

Как передает 12 апреля "Интерфакс" со ссылкой на данные Минобороны РФ, вертолет не был сбит. Крушение произошло в 01:29 по московскому времени.

"По докладу с места крушения, огневого воздействия на вертолет не было", – уточнили в Министерстве обороны России.

В настоящее время тела погибших пилотов вертолета эвакуированы и находятся на авиабазе "Хмеймим".

Обстоятельства произошедшего выясняет оперативная группа специалистов. Причины крушения вертолета выясняются.

Между тем отметим, что Ми-28Н "Ночной охотник" является вертолетом нового поколения, который способен выполнять задачи в любое время суток и при любой погоде.