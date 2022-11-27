Два человека погибли в результате жесткого ДТП в Новосбирске
Иномарка на большой скорости столкнулась с пассажирским автобусом
27 ноября 2022, 12:20, Илья Звягинцев
В Новосибирске иномарка на большой скорости столкнулась с пассажирским автобусом, что привело к гибели людей. Об этом сообщают «Известия».
«Водитель автомобиля Toyota Camry двигался по мосту в Центральном районе со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Большевистской и в пути следования совершил наезд на разделительное ограждение, после чего столкнулся с пассажирским автобусом, двигавшемся в попутном направлении», — рассказали журналистам в региональном ГИБДД.
Водитель и один из пассажиров легковушки скончались, а еще одного пассажира доставили в больницу.
Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
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