Два человека погибли в результате жесткого ДТП в Новосбирске

В Новосибирске иномарка на большой скорости столкнулась с пассажирским автобусом, что привело к гибели людей. Об этом сообщают «Известия».

«Водитель автомобиля Toyota Camry двигался по мосту в Центральном районе со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Большевистской и в пути следования совершил наезд на разделительное ограждение, после чего столкнулся с пассажирским автобусом, двигавшемся в попутном направлении», — рассказали журналистам в региональном ГИБДД.

Водитель и один из пассажиров легковушки скончались, а еще одного пассажира доставили в больницу.

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.