Два человека пострадали при опрокидывания автомобиля на Чуйском тракте
Водитель легковой машины Toyota был пьян и не справился с управлением на повороте
Два человека пострадали в ДТП в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась 12 мая около 14:15 в Улаганском районе на 781-м километре Чуйского тракта.
48-летний пьяный мужчина за рулём Toyota Caldina при движении в сторону села Белый Бом не справился с управлением на повороте и вылетел с проезжей части, где автомобиль перевернулся.
В результате с травмами различной степени тяжести в больницу доставили водителя и 54-летнего пассажира.
В отношении автомобилиста вынесли определение о возбуждении дела по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).
Ранее грузовик с алкоголем перевернулся на сибирской трассе.