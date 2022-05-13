Два человека пострадали при опрокидывания автомобиля на Чуйском тракте

Два человека пострадали в ДТП в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 12 мая около 14:15 в Улаганском районе на 781-м километре Чуйского тракта.

48-летний пьяный мужчина за рулём Toyota Caldina при движении в сторону села Белый Бом не справился с управлением на повороте и вылетел с проезжей части, где автомобиль перевернулся.

В результате с травмами различной степени тяжести в больницу доставили водителя и 54-летнего пассажира.

В отношении автомобилиста вынесли определение о возбуждении дела по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Ранее грузовик с алкоголем перевернулся на сибирской трассе.