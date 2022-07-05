Два человека пострадали в результате массового ДТП на Чуйском тракте

Два человека пострадали в результате массового ДТП в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 4 июля около 12:55 на 539-м километре Чуйского тракта.

По данным полиции, 40-летний житель Горно-Алтайска ехал на «Москвиче-412» и при совершении обгона ВАЗ-21150, который ехал не быстрее 30 км/ч, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещён» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 35-летнего жителя Барнаула, который поворачивал налево.

«От удара Pajero опрокинулся на проезжей части дороги. В этот момент 39-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем ВАЗ-21150, не выдержал безопасную дистанцию и допустил касательное столкновение с автомобилем „Москвич 412“», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

В результате ДТП в больницу доставили водителя «Москвича» и 38-летнего пассажира Mitsubishi, не госпитализированы.

В отношении водителей «Москвича» и ВАЗ-21150 завели административные расследования — в отношении первого по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения»), и второго — по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч вне населённого пункта, пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения»).