Два человека пропали в реке в Горном Алтае

Несчастный случай произошёл в Улаганском районе недалеко от села Балыкча. Два сельчанина упали в Чулышман в километре от устья и их унесло бурное течение, сообщает региональное управление МЧС.

Организован поиск пропавших, в нём задействованы пять человек и один автомобиль.

Напомним, 7 мая в Горном Алтае пропал путешественник из Петербурга. Группа туристов-водников сплавлялась по реке Аргут, петербуржец выпал из лодки. Его тело обнаружили 11 мая.