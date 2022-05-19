Два человека пропали в реке в Горном Алтае
Спасатели ищут двух сельчан, пропавших в горной реке Чулышман вечером 18 мая
19 мая 2022, 11:55
Несчастный случай произошёл в Улаганском районе недалеко от села Балыкча. Два сельчанина упали в Чулышман в километре от устья и их унесло бурное течение, сообщает региональное управление МЧС.
Организован поиск пропавших, в нём задействованы пять человек и один автомобиль.
Напомним, 7 мая в Горном Алтае пропал путешественник из Петербурга. Группа туристов-водников сплавлялась по реке Аргут, петербуржец выпал из лодки. Его тело обнаружили 11 мая.
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