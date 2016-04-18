Два новых внедорожника за 9,4 млн рублей похитили у жителя Подмосковья

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Два внедорожника Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска украли за ночь у жителя Московской области в городе Апрелевка. Оба автомобиля находились на парковке возле дома мужчины, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД региона.

Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные угнали два его автомобиля Toyota LC-200 в ночь с 15 на 16 апреля. Сумма ущерба составила около 9,4 миллиона рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.