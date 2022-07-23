Два рецидивиста предстанут перед судом за то, что они обчистили садовый участок

Жительница Бийска приобрела садовый участок, а во время очередного визита заметила, что кто-то побывал здесь раньше ее. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«С территории пропала чугунная ванна, железный стол, а так же прицеп от мотоблока. К тому же был сорван замок на бане», — сказано в сообщении.

Из бани злоумышленники вышли со стиральной машиной печью и двумя баками. Общий ущерб бийчанка оценила в 44 тысячи рублей.

В краже подозреваются 35-ти летний мужчина и 25-ти летняя женщина. Оба ранее уже судимы.

Задержанные признались в совершении преступления. В отношении них возбудили уголовное дело.