Два рецидивиста предстанут перед судом за то, что они обчистили садовый участок
С собой они унесли различного имущества на общую сумму в 44 тысячи рублей
24 июля 2022, 06:45, Илья Звягинцев
Жительница Бийска приобрела садовый участок, а во время очередного визита заметила, что кто-то побывал здесь раньше ее. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
«С территории пропала чугунная ванна, железный стол, а так же прицеп от мотоблока. К тому же был сорван замок на бане», — сказано в сообщении.
Из бани злоумышленники вышли со стиральной машиной печью и двумя баками. Общий ущерб бийчанка оценила в 44 тысячи рублей.
В краже подозреваются 35-ти летний мужчина и 25-ти летняя женщина. Оба ранее уже судимы.
Задержанные признались в совершении преступления. В отношении них возбудили уголовное дело.
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