Два садовых домика сгорели минувшей ночью в Рубцовске

Пожар в садоводстве № 4 случился в ночь на 23 августа в Рубцовске, сообщает «Инцидент Рубцовск».

По улице Кленовой, 1, горел заброшенный садовый домик, а по улице Сиреневой, 71, — садовый домик и сарай. Пожарных вызвали в 01:19, а в 02:35 постройки потушили.

«В результате пожара огнём полностью уничтожены два дома, пострадала крыша и стены надворной постройки. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров... При тушении сотрудники МЧС эвакуировали газовый баллон», — говорится в сообщении.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.