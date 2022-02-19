Два снаряда взорвались возле российско-украинской границы в Ростовской области

Снаряд разорвался в километре от российско-украинской границы в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошёл в 04:00 по московскому времени, в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской. На месте происшествия работали сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

В 15:00 по Москве появилось сообщение ещё об одном взорвавшемся снаряде в том же Тарасовском районе. Предварительно, это был 120-миллиметровый зажигательный боеприпас от системы «Град».

Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что украинские войска 31 раз за последние сутки нарушили режим прекращения огня. По сообщениям представителей республик, украинские силовики использовали миномёты калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные РПГ-7, автоматические станковые гранатомёты АГС-17, крупнокалиберный пулемёт и артиллерийское орудие калибра 122 мм.