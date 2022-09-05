Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле

Взрыв прогремел рядом с посольством РФ в Кабуле, два сотрудника дипмиссии погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — рассказали в ведомстве.

По данным источника агентства, инцидент случился, когда работник диппредставительства вышел к людям в очереди на получение визы. В общей сложности от взрыва могли пострадать от 15 до 20 человек.

Издание со ссылкой на агентство Reuters также отмечает, что террориста-смертника ликвидировали охранники посольства, когда он подходил к зданию.