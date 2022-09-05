Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле
Террориста-смертника ликвидировали
5 сентября 2022, 16:10, Никита Черников
Взрыв прогремел рядом с посольством РФ в Кабуле, два сотрудника дипмиссии погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД.
«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — рассказали в ведомстве.
По данным источника агентства, инцидент случился, когда работник диппредставительства вышел к людям в очереди на получение визы. В общей сложности от взрыва могли пострадать от 15 до 20 человек.
Издание со ссылкой на агентство Reuters также отмечает, что террориста-смертника ликвидировали охранники посольства, когда он подходил к зданию.
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