Два топ-менеджера VK погибли при переправе в Ненецком автономном округе
Их тела нашли на берегу реки с признаками переохлаждения
7 июня 2022, 14:15, Илья Звягинцев
Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли во время экспедиции. Это произошло при переправе через реку в Ненецком автономном округе.
Как сообщает РИА Новости, мужчины некоторое время считались пропавшими без вести. Их поиски осложняли погодные условия.
Группа пересекала реку в районе села Шойна, транспорт Габриеляна и Мерзлякова перевернулся, после чего вездеход потащило в море. Двум пассажирам удалось выбраться на берег. Их спасли местные жители.
Через некоторое время тела погибших нашли на берегу реки с признаками переохлаждения.
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