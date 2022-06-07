Два топ-менеджера VK погибли при переправе в Ненецком автономном округе

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли во время экспедиции. Это произошло при переправе через реку в Ненецком автономном округе.

Как сообщает РИА Новости, мужчины некоторое время считались пропавшими без вести. Их поиски осложняли погодные условия.

Группа пересекала реку в районе села Шойна, транспорт Габриеляна и Мерзлякова перевернулся, после чего вездеход потащило в море. Двум пассажирам удалось выбраться на берег. Их спасли местные жители.

Через некоторое время тела погибших нашли на берегу реки с признаками переохлаждения.