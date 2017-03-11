Два взрыва прогремели рядом с кладбищем в Дамаске, есть жертвы

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Два взрывных устройства привели в действие в Дамаске недалеко от кладбища Баб ас-Сагир, сообщает РИА "Новости".

В Сирии это ЧП уже признали терактом. Пока ответственность за это происшествие не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

В результате взрывов есть погибшие и пострадавшие, но их число пока неизвестно. Подробности происшествия устанавливают.