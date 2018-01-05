Две женщины пострадали из-за столкновения автобуса и трамвая в Барнауле

5 января в 16:25 на пересечении улиц Юрина-Малахова произошло ДТП с участием автобуса "Богдан" и трамвая. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, за рулем автобуса был мужчина, 1986 года рождения, а трамваем управлял мужчина, 1979 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пассажиры автобуса: женщина, 1950 года рождения и молодая девушка, 1992 года рождения. Им была оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.